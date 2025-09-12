На «ВТБ Арене» состоится одно из центральных противостояний 8-го тура Российской Премьер-лиги – «Динамо» принимает «Спартак». Несмотря на статус принципиального дерби, команды подошли к матчу с разной игровой формой: москвичи в красно-белом выглядят предпочтительнее.

«Динамо»

После семи туров «Динамо» располагается на 9-м месте с 8 очками. Команда нестабильна: чередует победы и поражения, а в последнем туре уступила аутсайдеру из Махачкалы (0:1). В пяти последних матчах в Премьер-лиге «Динамо» забило лишь 4 мяча (в среднем 0.80 за игру), при этом пропустило 8 (в среднем 1.60 за матч). Иван Сергеев остаeтся лучшим бомбардиром команды, но его активности не хватает для уверенного результата. Команда хорошо играет дома – 9 из 10 последних домашних игр завершались без поражений, но текущая форма не позволяет говорить о высокой надeжности.

«Спартак»

«Спартак» в отличной форме: после семи туров у команды 11 очков и 6-е место. В последних трeх матчах Премьер-лиги – две победы и ничья, а в атаке красно-белые впечатляют: 15 голов за 5 последних встреч (в среднем 3.00 за матч). Барко – лучший бомбардир, но угроза идeт от разных игроков, что делает атаку более вариативной. При этом «Спартак» стабильно забивает и в чемпионате, и в Кубке. Защитные показатели также улучшаются: 3 пропущенных мяча за 5 игр – один из лучших показателей на старте сезона.

Факты о командах

«Динамо»

4 забитых и 8 пропущенных мячей в последних 5 матчах

В среднем: 0.80 забито и 1.60 пропущено за игру

9 из 10 последних домашних матчей – без поражений

8 очков после 7 туров и 9-е место

«Спартак»

15 голов за 5 последних матчей (3.00 в среднем)

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Не проигрывает в 3 матчах подряд

11 очков и 6-я строчка в таблице

Прогноз на матч

«Спартак» явно находится в лучшей игровой форме и демонстрирует мощную и результативную атаку. «Динамо» выглядит менее убедительно, особенно в созидании, а защита регулярно допускает ошибки. Несмотря на неплохую домашнюю статистику, при текущем уровне игры «Динамо» будет сложно остановить напор соперника. Вероятно, «Спартак» не проиграет и отметится хотя бы одним-двумя голами.

