«Динамо» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

12 сентября 2025 9:40
Динамо - Спартак
13 сент. 2025, суббота 16:45 | Россия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
«Спартак» не проиграет
Сделать ставку

На «ВТБ Арене» состоится одно из центральных противостояний 8-го тура Российской Премьер-лиги – «Динамо» принимает «Спартак». Несмотря на статус принципиального дерби, команды подошли к матчу с разной игровой формой: москвичи в красно-белом выглядят предпочтительнее.

«Динамо»

После семи туров «Динамо» располагается на 9-м месте с 8 очками. Команда нестабильна: чередует победы и поражения, а в последнем туре уступила аутсайдеру из Махачкалы (0:1). В пяти последних матчах в Премьер-лиге «Динамо» забило лишь 4 мяча (в среднем 0.80 за игру), при этом пропустило 8 (в среднем 1.60 за матч). Иван Сергеев остаeтся лучшим бомбардиром команды, но его активности не хватает для уверенного результата. Команда хорошо играет дома – 9 из 10 последних домашних игр завершались без поражений, но текущая форма не позволяет говорить о высокой надeжности.

«Спартак»

«Спартак» в отличной форме: после семи туров у команды 11 очков и 6-е место. В последних трeх матчах Премьер-лиги – две победы и ничья, а в атаке красно-белые впечатляют: 15 голов за 5 последних встреч (в среднем 3.00 за матч). Барко – лучший бомбардир, но угроза идeт от разных игроков, что делает атаку более вариативной. При этом «Спартак» стабильно забивает и в чемпионате, и в Кубке. Защитные показатели также улучшаются: 3 пропущенных мяча за 5 игр – один из лучших показателей на старте сезона.

Факты о командах

«Динамо»

  • 4 забитых и 8 пропущенных мячей в последних 5 матчах
  • В среднем: 0.80 забито и 1.60 пропущено за игру
  • 9 из 10 последних домашних матчей – без поражений
  • 8 очков после 7 туров и 9-е место

«Спартак»

  • 15 голов за 5 последних матчей (3.00 в среднем)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • 11 очков и 6-я строчка в таблице

Личные встречи
18% (14)
30% (23)
52% (40)
89
Забитых мячей
132
1.16
В среднем за матч
1.71
5:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
11.05.2025
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Спартак
2 : 1
29.04.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Динамо
2 : 3
02.10.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
2 : 2
22.09.2024
Динамо
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
3 : 0
31.07.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
12.07.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Динамо
0 : 2
01.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1 : 2
07.04.2024
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Динамо
3 : 0
04.10.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
23.09.2023
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
4 : 1
29.08.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
3 : 3
08.04.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
1 : 0
20.08.2022
Спартак
Россия. Кубок, Финал
Спартак
2 : 1
29.05.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 2
06.03.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2 : 2
16.10.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1 : 2
13.03.2021
Спартак
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
2 : 0
20.02.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1 : 1
21.11.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 2
29.02.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0 : 0
03.08.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
0 : 1
10.03.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 1
25.08.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
0 : 1
13.05.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
18.07.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
3 : 0
08.05.2016
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 3
25.10.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 0
15.03.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 2
10.08.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак
3 : 2
15.05.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 4
27.07.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак
1 : 5
25.11.2012
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
0 : 4
05.08.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Спартак
1 : 1
02.05.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 36 тур
Динамо
1 : 3
25.03.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
05.11.2011
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
0 : 2
22.06.2011
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
28.11.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Спартак
0 : 1
14.03.2010
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1 : 1
13.09.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
0 : 2
02.05.2009
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
0 : 3
15.04.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 1
23.08.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
4 : 3
13.04.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
2 : 1
11.11.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
0 : 1
11.03.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
3 : 2
25.10.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
15.05.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
20.08.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
5 : 1
17.04.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
12.11.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
2 : 2
13.03.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
3 : 2
17.08.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2 : 1
25.05.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1 : 0
03.08.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
0 : 1
15.07.2002
Спартак
Чемпионат России, 23 тур
Спартак
2 : 1
25.08.2001
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
1 : 1
12.05.2001
Спартак
Чемпионат России, 24 тур
Динамо
2 : 4
06.09.2000
Спартак
Чемпионат России, 10 тур
Спартак
3 : 1
26.05.2000
Динамо
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
1 : 1
23.10.1999
Спартак
Чемпионат России, 14 тур
Спартак
2 : 2
03.07.1999
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
2 : 0
29.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 3 тур
Динамо
0 : 0
13.05.1998
Спартак
Чемпионат России, 32 тур
Динамо
1 : 1
18.10.1997
Спартак
Чемпионат России, 15 тур
Спартак
1 : 2
25.06.1997
Динамо
Чемпионат России, 31 тур
Спартак
3 : 1
12.10.1996
Динамо
Чемпионат России, 14 тур
Динамо
2 : 1
03.07.1996
Спартак
Чемпионат России, 23 тур
Спартак
2 : 0
30.08.1995
Динамо
Чемпионат России, 12 тур
Динамо
0 : 2
24.06.1995
Спартак
Чемпионат России, 25 тур
Динамо
0 : 0
23.09.1994
Спартак
Чемпионат России, 5 тур
Спартак
1 : 1
03.04.1994
Динамо
Чемпионат России, 26 тур
Динамо
1 : 1
02.09.1993
Спартак
Чемпионат России, 9 тур
Спартак
3 : 0
03.05.1993
Динамо
Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур
Динамо
2 : 5
31.10.1992
Спартак
Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур
Спартак
4 : 3
26.09.1992
Динамо
Показать все

Прогноз на матч

«Спартак» явно находится в лучшей игровой форме и демонстрирует мощную и результативную атаку. «Динамо» выглядит менее убедительно, особенно в созидании, а защита регулярно допускает ошибки. Несмотря на неплохую домашнюю статистику, при текущем уровне игры «Динамо» будет сложно остановить напор соперника. Вероятно, «Спартак» не проиграет и отметится хотя бы одним-двумя голами.

Рекомендованные ставки

  • «Спартак» не проиграет – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1 – коэффициент 1.81

1.72
«Спартак» не проиграет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
