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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 20 августа 2022
Динамо
20.08.2022, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
27'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Спартак
Желтая карточка
Д. Фомин
90'
+7
Желтая карточка
А. Шунин
90'
+6
Замена
А. Кутицкий
️️️️
А. Захарян
90'
+4
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Макаров
90'
+1
Вторая желтая
Н. Моро
89'
Желтая карточка
Н. Моро
88'
85'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Р. Зобнин
85'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Д. Денисов
78'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Н. Умяров
78'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
К. Мартинс
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
71'
67'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Желтая карточка
С. Сазонов
60'
57'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
ГОЛ! 1:0!
К. Тюкавин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Сазонов
6
Фернандес
18
Паршивлюк
74
Фомин
6
Моро
23
Гагнидзе
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
4-2-1-2-1
57
Селихов
97
Денисов
14
Джикия
68
Литвинов
26
Хлусевич
18
Умяров
35
Мартинс
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Промес
7
Соболев
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
23
Захарян
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Захарян
77
Макаров
17
Карапузов
17
Карапузов
77
Макаров
97
Денисов
15
Рассказов
15
Рассказов
97
Денисов
18
Умяров
23
Чернов
23
Чернов
18
Умяров
47
Зобнин
25
Пруцев
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
35
Мартинс
11
Николсон
11
Николсон
35
Мартинс
Остались в запасе
Динамо
Спартак
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Динамо - Спартак
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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