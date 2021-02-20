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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 20 февраля 2021
Динамо
20.02.2021, суббота, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Спартак
15'
Д. Фомин (П)
70'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Спартак
Желтая карточка
Ш. Каборе
90'
+3
Замена
Ш. Каборе
️️️️
С. Шиманьски
90'
+1
84'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Й. Хендрикс
Замена
А. Кутицкий
️️️️
С. Паршивлюк
82'
Замена
С. Игбун
️️️️
В. Грулев
82'
81'
Вторая желтая
В. Мозес
Желтая карточка
Д. Фомин
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
С. Шиманьски
70'
69'
Желтая карточка
Э. Понсе
65'
Замена
А. Соболев
️️️️
Н. Умяров
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Липовой
62'
Желтая карточка
С. Шиманьски
56'
26'
Желтая карточка
Д. Ларссон
15'
Желтая карточка
В. Мозес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фомин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Данил Липовой
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Йоррит Хендрикс
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
11
Антон Терехов
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
18
Ордец
2
Варела
74
Фомин
88
Лесовой
6
Моро
27
Грулев
17
Шиманьски
9
Липовой
3-2-2-1-2
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
39
Маслов
18
Умяров
6
Айртон
11
Мозес
47
Зобнин
20
Хендрикс
17
Ларссон
9
Понсе
17
Шиманьски
77
Каборе
77
Каборе
17
Шиманьски
27
Грулев
44
Игбун
44
Игбун
27
Грулев
9
Липовой
70
Тюкавин
70
Тюкавин
9
Липовой
18
Паршивлюк
50
Кутицкий
50
Кутицкий
18
Паршивлюк
18
Умяров
7
Соболев
7
Соболев
18
Умяров
20
Хендрикс
7
Бакаев
7
Бакаев
20
Хендрикс
Остались в запасе
Динамо
Спартак
33
Роман Нойштедтер
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Арсен Захарян
АП
11
Антон Терехов
ПВ
79
Сергей Слепов
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
9
Степан Оганесян
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
95
Илья Гапонов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
33
Роман Нойштедтер
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Арсен Захарян
АП
11
Антон Терехов
ПВ
79
Сергей Слепов
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
9
Степан Оганесян
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
95
Илья Гапонов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Динамо - Спартак
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Валентин Мурашов
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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