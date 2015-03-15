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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 15 марта 2015
Спартак
15.03.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
59'
Ф. Дуглас (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
Желтая карточка
Д. Комбаров
90'
86'
Желтая карточка
Ю. Жирков
84'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Юсупов
Замена
В. Кротов
️️️️
П. Эберт
83'
Желтая карточка
А. Тимофеев
77'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Джано
72'
64'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
В. Ванкер
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Д. Давыдов
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Дуглас
59'
57'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Ионов
52'
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
Д. Глушаков
43'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Джано
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Ребров
30
Карлос
35
Таски
2
Инсаурральде
23
Комбаров
18
Паршивлюк
20
Эберт
7
Джано
88
Глушаков
10
Промес
88
Давыдов
4-1-2-2-1
30
Габулов
34
Козлов
4
Самба
6
Дуглас
28
Бюттнер
21
Ванкер
4
Юсупов
18
Жирков
11
Ионов
28
Вальбуэна
22
Кураньи
20
Эберт
57
Кротов
57
Кротов
20
Эберт
7
Джано
94
Тимофеев
94
Тимофеев
7
Джано
88
Давыдов
14
Мовсисян
14
Мовсисян
88
Давыдов
21
Ванкер
10
Джуджак
10
Джуджак
21
Ванкер
4
Юсупов
47
Зобнин
47
Зобнин
4
Юсупов
11
Ионов
9
Кокорин
9
Кокорин
11
Ионов
Остались в запасе
Спартак
Динамо
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Спартак - Динамо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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