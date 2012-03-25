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РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 25 марта 2012
Динамо
25.03.2012, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 36 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
45'
А. Самедов
30'
Э. Эменике
70'
К. Нобоа (АГ)
90+3'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
+3
ГОЛ! 1:3!
Ари
Пас отдал
Э. Эменике
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
А. Дзюба
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Кокорин
Травма
А. Кокорин
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Д. Де Зеув
Замена
А. Воронин
️️️️
М. Ломич
Замена
И. Семшов
️️️️
Б. Джуджак
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Нобоа
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
М. Сухи
️️️️
Н. Пареха
ГОЛ! 1:1!
А. Самедов
Пас отдал
З. Мисимович
Желтая карточка
Д. Де Зеув
ГОЛ! 0:1!
Э. Эменике
Пас отдал
А. Дзюба
13'
Желтая карточка
К. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
5
Кариока
ОП
6
Деми Де Зеув
ОП
9
Кирилл Комбаров
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Джано
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
44
Рыков
26
Уилкшир
10
Джуджак
4
Юсупов
8
Мисимович
16
Нобоа
19
Самедов
9
Кокорин
4-2-1-3
31
Дикань
18
Паршивлюк
2
Пареха
5
Рохо
23
Комбаров
5
Кариока
6
Де Зеув
9
Комбаров
22
Дзюба
39
Ари
10
Эменике
9
Кокорин
41
Сапета
41
Сапета
9
Кокорин
10
Джуджак
20
Семшов
20
Семшов
10
Джуджак
32
Ломич
0
Воронин
0
Воронин
32
Ломич
2
Пареха
17
Сухи
17
Сухи
2
Пареха
6
Де Зеув
92
Брызгалов
92
Брызгалов
6
Де Зеув
22
Дзюба
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
22
Дзюба
Остались в запасе
Динамо
Спартак
21
Роман Березовский
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
12
Николай Заболотный
ВР
7
Джано
АП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
7
Джано
АП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Спартак
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Аверьянов Антон (г. Москва)
Барышников Илья (г. Москва).
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:15 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 23:15 (воскресенье, 25 марта), 13:20 (понедельник, 26 марта)
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