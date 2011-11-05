Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 05 ноября 2011
Динамо
05.11.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
39'
К. Кураньи
57'
Э. МакГиди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Дзюба
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Шешуков
️️️️
Ари
Вторая желтая
Кариока
ГОЛ! 1:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
К. Комбаров
Замена
К. Комбаров
️️️️
С. Паршивлюк
Желтая карточка
К. Кураньи
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Самедов
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
М. Ломич
Желтая карточка
Кариока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
4-2-2-2
1
Шунин
32
Ломич
24
Епуряну
6
Фернандес
26
Уилкшир
20
Семшов
4
Юсупов
8
Мисимович
19
Самедов
22
Кураньи
9
Кокорин
4-2-1-3
31
Дикань
18
Паршивлюк
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
5
Кариока
23
Комбаров
46
МакГиди
39
Ари
10
Эменике
22
Дзюба
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
22
Дзюба
92
Брызгалов
92
Брызгалов
22
Дзюба
18
Паршивлюк
9
Комбаров
9
Комбаров
18
Паршивлюк
39
Ари
7
Шешуков
7
Шешуков
39
Ари
Остались в запасе
Динамо
Спартак
35
Александр Ильин
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
32
Артем Ребров
ВР
80
Родри
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Александр Ильин
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
80
Родри
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Спартак
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Спартак
КДК РФС вынес вердикт Максименко за удаление с «Акроном»
Вчера, 20:57
4
«Спартак» готов продать недовольного легионера за 25-30 миллионов
Вчера, 19:31
12
Глушаков оценил второе удаление Максименко за месяц
Вчера, 17:16
1
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 15:16
6
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
49
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 15:16
6
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
49
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
11 ноября
12
КДК РФС вынес вердикт Максименко за удаление с «Акроном»
Вчера, 20:57
4
«Спартак» готов продать недовольного легионера за 25-30 миллионов
Вчера, 19:31
12
Глушаков оценил второе удаление Максименко за месяц
Вчера, 17:16
1
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
Вчера, 09:49
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+