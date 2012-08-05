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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 05 августа 2012
Динамо
05.08.2012, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 4
Завершен
Спартак
23'
Д. Билялетдинов
50'
Н. Пареха
75'
Джано
90+3'
Кариока
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Кариока
Пас отдал
А. Дзюба
78'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Веллитон
Вторая желтая
К. Нобоа
77'
75'
ГОЛ! 0:3!
Джано
Пас отдал
А. Дзюба
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Юсупов
74'
73'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ари
Желтая карточка
К. Нобоа
69'
Желтая карточка
К. Кураньи
64'
61'
Замена
Джано
️️️️
Э. МакГиди
Замена
П. Нехайчик
️️️️
З. Мисимович
56'
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Сапета
55'
50'
ГОЛ! 0:2!
Н. Пареха
49'
Желтая карточка
Кариока
Желтая карточка
Л. Уилкшир
49'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Ари
11'
Желтая карточка
Е. Макеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
32
Ломич
23
Шильденфельд
44
Рыков
26
Уилкшир
41
Сапета
4
Юсупов
20
Семшов
8
Мисимович
22
Кураньи
9
Кокорин
3-1-3-1-2
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
23
Комбаров
14
Билялетдинов
6
Де Зеув
5
Кариока
46
МакГиди
11
Веллитон
39
Ари
8
Мисимович
33
Нехайчик
33
Нехайчик
8
Мисимович
41
Сапета
16
Нобоа
16
Нобоа
41
Сапета
4
Юсупов
11
Панюков
11
Панюков
4
Юсупов
46
МакГиди
7
Джано
7
Джано
46
МакГиди
39
Ари
22
Дзюба
22
Дзюба
39
Ари
11
Веллитон
10
Эменике
10
Эменике
11
Веллитон
Остались в запасе
Динамо
Спартак
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
32
Артем Ребров
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
21
Александр Зотов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
21
Александр Зотов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Динамо - Спартак
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Дмитрий Мосякин (оба - Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:55 (прямая)
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