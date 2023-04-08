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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 08 апреля 2023
Спартак
08.04.2023, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Динамо
7'
А. Соболев
40'
Б. Кейта
88'
А. Соболев (П)
35'
А. Захарян
45+3'
А. Соболев (АГ)
66'
Д. Макаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
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Коэффициенты
Протокол Спартак - Динамо
90'
+5
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Д. Скопинцев
89'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Соболев
88'
87'
Желтая карточка
Э. Даса
Замена
П. Маслов
️️️️
Д. Пруцев
80'
Замена
Л. Классен
️️️️
Т. Тавареш
80'
Желтая карточка
А. Соболев
78'
68'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
66'
ГОЛ! 2:3!
Д. Макаров
Пас отдал
Л. Гагнидзе
65'
Желтая карточка
М. Майсторович
Замена
П. Мелешин
️️️️
Б. Кейта
61'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
61'
53'
Желтая карточка
С. Сазонов
46'
Замена
М. Майсторович
️️️️
Н. Маричаль
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Соболев
ГОЛ! 2:1!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Игнатов
40'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Захарян
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Хлусевич
22'
Травма
Д. Хлусевич
21'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
20'
14'
Желтая карточка
Д. Фомин
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
Д. Хлусевич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
15
Томаш Тавареш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Бальде Кейта
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
13
Муми Нгамале
ЛФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Селихов
15
Тавареш
23
Чернов
68
Литвинов
26
Хлусевич
35
Мартинс
47
Зобнин
25
Пруцев
8
Игнатов
17
Кейта
7
Соболев
4-1-1-2-2
1
Шунин
2
Даса
2
Маричаль
4
Сазонов
7
Скопинцев
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
23
Захарян
70
Тюкавин
13
Нгамале
15
Тавареш
32
Классен
32
Классен
15
Тавареш
25
Пруцев
39
Маслов
39
Маслов
25
Пруцев
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
17
Кейта
11
Мелешин
11
Мелешин
17
Кейта
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
2
Маричаль
5
Майсторович
5
Майсторович
2
Маричаль
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
Остались в запасе
Спартак
Динамо
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Спартак - Динамо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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