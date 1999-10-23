Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 23 октября 1999
Динамо
23.10.1999, суббота, 00:00
Чемпионат России, 28 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Спартак
В игре спартаковца Максименко обнаружили серьезный изъян
17:19
6
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
15:13
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
13:53
11
Кураньи пожаловался на повальное пьянство в России: «Они пьют больше всех в мире»
13:35
45
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
15:13
Кураньи пожаловался на повальное пьянство в России: «Они пьют больше всех в мире»
13:35
45
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»
7 ноября
9
В игре спартаковца Максименко обнаружили серьезный изъян
17:19
6
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
13:53
11
Реакция «Фратрии» на тяжелую победу «Спартака» над «Акроном»
11:55
8
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Карседо ответил, почему Даку мало сыграл с «Акроном»
00:20
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+