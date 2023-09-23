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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 23 сентября 2023
Спартак
23.09.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
7'
Т. Бонгонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Динамо
Желтая карточка
А. Соболев
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Л. Чавес
Замена
Н. Чернов
️️️️
А. Дуарте
88'
Желтая карточка
Д. Денисов
87'
Желтая карточка
А. Максименко
84'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Д. Пруцев
79'
76'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
К. Тюкавин
76'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Х. Карраскаль
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Т. Бонгонда
65'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
В. Мозес
65'
65'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Селихов
46'
Травма
А. Селихов
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
А. Соболев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Виктор Мозес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
90
Федор Смолов
АП
15
Хорхе Карраскаль
ПП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-4-1
57
Селихов
26
Хлусевич
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
10
Промес
25
Пруцев
11
Мозес
10
Бонгонда
7
Соболев
4-1-3-1-1
1
Шунин
2
Даса
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
24
Чавес
15
Карраскаль
10
Бителло
13
Нгамале
90
Смолов
70
Тюкавин
57
Селихов
98
Максименко
98
Максименко
57
Селихов
4
Дуарте
23
Чернов
23
Чернов
4
Дуарте
25
Пруцев
18
Умяров
18
Умяров
25
Пруцев
11
Мозес
47
Зобнин
47
Зобнин
11
Мозес
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
15
Карраскаль
77
Макаров
77
Макаров
15
Карраскаль
90
Смолов
7
Скопинцев
7
Скопинцев
90
Смолов
70
Тюкавин
91
Гладышев
91
Гладышев
70
Тюкавин
Остались в запасе
Спартак
Динамо
71
Илья Свинов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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