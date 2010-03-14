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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 14 марта 2010
Спартак
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
72'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Самедов
Замена
Ари
️️️️
Джано
Вторая желтая
А. Шешуков
Замена
А. Ребко
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ибсон
ГОЛ! 0:1!
И. Семшов
Замена
А. Кокорин
️️️️
Д. Хохлов
Замена
И. Киреев
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
Веллитон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
ЛП
7
Александр Шешуков
ЦП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
26
Люк Уилкшир
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Джанаев
18
Паршивлюк
39
Штранцль
25
Йиранек
30
Кудряшов
34
Макеев
7
Джано
80
Ибсон
7
Шешуков
12
Алекс
11
Веллитон
4-5-1
30
Габулов
9
Комбаров
6
Фернандес
24
Епуряну
23
Комбаров
19
Самедов
26
Уилкшир
25
Хохлов
20
Семшов
88
Чеснаускис
0
Воронин
34
Макеев
88
Киреев
88
Киреев
34
Макеев
80
Ибсон
22
Дзюба
22
Дзюба
80
Ибсон
7
Джано
39
Ари
39
Ари
7
Джано
19
Самедов
19
Ропотан
19
Ропотан
19
Самедов
20
Семшов
17
Ребко
17
Ребко
20
Семшов
25
Хохлов
9
Кокорин
9
Кокорин
25
Хохлов
Остались в запасе
Спартак
Динамо
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Спартак - Динамо
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
В. Дроздов (оба - Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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