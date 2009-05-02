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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 02 мая 2009
Спартак
02.05.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
29'
Л. Фернандес
90'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
А. Денисов
️️️️
А. Димидко
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
И. Саенко
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Павленко
Замена
К. Хуан Родригес
️️️️
М. Фатхи
Желтая карточка
А. Павленко
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 0:1!
Л. Фернандес
Пас отдал
Д. Комбаров
Желтая карточка
Е. Макеев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
26
Люк Уилкшир
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
4-4-1-1
35
Джанаев
30
Фатхи
39
Штранцль
25
Йиранек
34
Макеев
10
Саенко
8
Павленко
5
Кариока
34
Быстров
12
Алекс
11
Веллитон
4-4-2
30
Габулов
5
Ковальчик
6
Фернандес
8
Колодин
13
Гранат
26
Уилкшир
25
Хохлов
2
Димидко
23
Комбаров
11
Кержаков
90
Смолов
30
Фатхи
3
Родригес
3
Родригес
30
Фатхи
10
Саенко
7
Бояринцев
7
Бояринцев
10
Саенко
8
Павленко
22
Дзюба
22
Дзюба
8
Павленко
2
Димидко
71
Денисов
71
Денисов
2
Димидко
90
Смолов
9
Кокорин
9
Кокорин
90
Смолов
Остались в запасе
Спартак
Динамо
1
Иван Комиссаров
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Спартак - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
30000 из 89318 зрителей (33%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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