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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 25 ноября 2012
Спартак
25.11.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 5
Завершен
Динамо
90+2'
А. Дзюба
15'
А. Кокорин
18'
К. Нобоа
45+1'
А. Кокорин
79'
И. Семшов
88'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
ГОЛ! 1:5!
А. Дзюба
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
90'
+2
Желтая карточка
Ари
90'
88'
ГОЛ! 0:5!
И. Семшов
Пас отдал
Я. Яншер
85'
Замена
А. Ропотан
️️️️
Б. Джуджак
79'
ГОЛ! 0:4!
И. Семшов
Пас отдал
Я. Яншер
Замена
К. Комбаров
️️️️
Джано
78'
75'
Замена
И. Семшов
️️️️
И. Соловьев
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Де Зеув
69'
63'
Замена
Я. Яншер
️️️️
А. Кокорин
Замена
А. Дзюба
️️️️
И. Горбатенко
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Кокорин
Пас отдал
Л. Фернандес
29'
Желтая карточка
Н. Чичерин
26'
Желтая карточка
Б. Джуджак
Желтая карточка
М. Сухи
23'
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Нобоа
Пас отдал
Б. Джуджак
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Джуджак
Желтая карточка
К. Чельстрем
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
6
Деми Де Зеув
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
7
Джано
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Спартак
42
Сергей Чернышук
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
4-2-2-1-1
31
Дикань
23
Комбаров
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
6
Де Зеув
4
Чельстрем
14
Хурадо
7
Джано
23
Горбатенко
39
Ари
4-4-2
21
Березовский
4
Чичерин
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
10
Джуджак
4
Юсупов
16
Нобоа
9
Соловьев
9
Кокорин
22
Кураньи
7
Джано
9
Комбаров
9
Комбаров
7
Джано
6
Де Зеув
91
Яковлев
91
Яковлев
6
Де Зеув
23
Горбатенко
22
Дзюба
22
Дзюба
23
Горбатенко
9
Соловьев
20
Семшов
20
Семшов
9
Соловьев
9
Кокорин
89
Яншер
89
Яншер
9
Кокорин
10
Джуджак
19
Ропотан
19
Ропотан
10
Джуджак
Остались в запасе
Спартак
Динамо
42
Сергей Чернышук
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
5
Кариока
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
5
Кариока
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Спартак - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Целовальников Олег (г. Астрахань)
Барышников Илья (г. Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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