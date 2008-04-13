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Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 13 апреля 2008
Динамо
13.04.2008, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 3
Завершен
Спартак
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Матчи команд
Динамо
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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01.11.2026
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1 : 0
28.10.2026
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ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
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Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
С. Французов (Москва)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая)
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