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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 28 ноября 2010
Динамо
28.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
38'
Д. Хохлов
29'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
Замена
М. Якубко
️️️️
К. Кураньи
Замена
Ф. Озобич
️️️️
Н. Дринчич
Замена
А. Кокорин
️️️️
М. Ковальчик
Замена
Н. Баженов
️️️️
А. Ходырев
Замена
Т. Дуймович
️️️️
И. Семшов
Замена
Ибсон
️️️️
Джано
ГОЛ! 1:1!
Д. Хохлов
Пас отдал
А. Воронин
ГОЛ! 0:1!
Веллитон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
20
Игорь Семшов
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
21
Антон Ходырев
ЛЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
23
Дмитрий Комбаров
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
7
Джано
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
80
Ибсон
ЦП
19
Филип Озобич
АП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
4-4-1-1
1
Шунин
32
Ломич
24
Епуряну
13
Гранат
5
Ковальчик
0
Воронин
19
Ропотан
25
Хохлов
19
Самедов
20
Семшов
22
Кураньи
4-1-1-3-1
31
Дикань
34
Макеев
34
Сабитов
17
Сухи
21
Ходырев
7
Шешуков
18
Дринчич
46
МакГиди
7
Джано
23
Комбаров
11
Веллитон
20
Семшов
19
Дуймович
19
Дуймович
20
Семшов
5
Ковальчик
9
Кокорин
9
Кокорин
5
Ковальчик
22
Кураньи
26
Якубко
26
Якубко
22
Кураньи
7
Джано
80
Ибсон
80
Ибсон
7
Джано
18
Дринчич
19
Озобич
19
Озобич
18
Дринчич
21
Ходырев
32
Баженов
32
Баженов
21
Ходырев
Остались в запасе
Динамо
Спартак
30
Владимир Габулов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Александр Беленов
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин
В.Бобык (оба - Москва)
Делегат:
В.Башкиров (Московская область)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Первый" 13:45 (прямая); "НТВ+ Классика" 13:50 (прямая)
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