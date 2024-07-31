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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 31 июля 2024
Спартак
31.07.2024, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
37'
М. Угальде
68'
Х. Медина (П)
75'
П. Маслов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Динамо
90'
+3
Желтая карточка
М. Майсторович
Желтая карточка
П. Маслов
90'
+2
Замена
Э. Барко
️️️️
А. Зиньковский
80'
ГОЛ! 3:0!
П. Маслов
Пас отдал
А. Зиньковский
75'
70'
Замена
Е. Смелов
️️️️
Л. Чавес
Замена
П. Маслов
️️️️
Д. Зорин
69'
Замена
М. Игнатов
️️️️
К. Мартинс
69'
Замена
П. Мелешин
️️️️
М. Угальде
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Медина
68'
67'
Желтая карточка
М. Нгамале
Желтая карточка
А. Селихов
64'
60'
Замена
Бителло
️️️️
Л. Гагнидзе
50'
Желтая карточка
А. Кутицкий
46'
Замена
М. Нгамале
️️️️
В. Окишор
46'
Замена
М. Майсторович
️️️️
И. Лепский
46'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
Замена
Н. Чернов
️️️️
С. Бабич
46'
40'
Желтая карточка
И. Лепский
ГОЛ! 1:0!
М. Угальде
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Бителло
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-2-2-1
57
Селихов
5
Рябчук
6
Бабич
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
28
Зорин
77
Зиньковский
28
Медина
9
Угальде
3-3-1-2-1
31
Лещук
80
Бессмертный
18
Лепский
7
Скопинцев
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
88
Окишор
70
Тюкавин
6
Бабич
23
Чернов
23
Чернов
6
Бабич
28
Зорин
39
Маслов
39
Маслов
28
Зорин
77
Зиньковский
5
Барко
5
Барко
77
Зиньковский
35
Мартинс
8
Игнатов
8
Игнатов
35
Мартинс
9
Угальде
11
Мелешин
11
Мелешин
9
Угальде
18
Лепский
5
Майсторович
5
Майсторович
18
Лепский
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
24
Чавес
52
Смелов
52
Смелов
24
Чавес
88
Окишор
13
Нгамале
13
Нгамале
88
Окишор
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
Остались в запасе
Спартак
Динамо
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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