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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 29 февраля 2020
Динамо
29.02.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
29'
З. Бакаев
62'
Р. Зобнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
90'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Рассказов
83'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
А. Соболев
Замена
М. Филипп
️️️️
С. Игбун
80'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
О. Хильемарк
80'
72'
Замена
Г. Тил
️️️️
З. Бакаев
Желтая карточка
В. Рыков
67'
Желтая карточка
Т. Шунич
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
Р. Зобнин
Пас отдал
З. Бакаев
Замена
Н. Комличенко
️️️️
С. Шиманьски
56'
29'
ГОЛ! 0:1!
З. Бакаев
Пас отдал
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
7
Зелимхан Бакаев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Динамо
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Шунин
44
Шунич
18
Ордец
44
Рыков
7
Скопинцев
33
Нойштедтер
18
Паршивлюк
7
Хильемарк
17
Шиманьски
9
Н'Жи
44
Игбун
4-1-2-1-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
2
Кутепов
6
Айртон
33
Крал
7
Бакаев
47
Зобнин
15
Рассказов
7
Соболев
9
Понсе
7
Хильемарк
77
Каборе
77
Каборе
7
Хильемарк
17
Шиманьски
27
Комличенко
27
Комличенко
17
Шиманьски
44
Игбун
26
Филипп
26
Филипп
44
Игбун
15
Рассказов
38
Ещенко
38
Ещенко
15
Рассказов
7
Бакаев
20
Тил
20
Тил
7
Бакаев
7
Соболев
17
Ларссон
17
Ларссон
7
Соболев
Остались в запасе
Динамо
Спартак
18
Григорий Морозов
ЛЗ
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Динамо - Спартак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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