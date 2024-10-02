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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 02 октября 2024
Динамо
02.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
2'
Э. Даса
20'
Э. Маухуб
10'
Э. Барко (П)
83'
К. Мартинс
90'
В. Жозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Спартак
Желтая карточка
А. Кутицкий
90'
+7
90'
ГОЛ! 2:3!
В. Жозе
83'
ГОЛ! 2:2!
К. Мартинс
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Л. Гагнидзе
82'
76'
Замена
В. Жозе
️️️️
М. Угальде
Замена
Бителло
️️️️
Х. Карраскаль
74'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Э. Маухуб
74'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Лаксальт
74'
Замена
А. Гомес
️️️️
Я. Гладышев
66'
60'
Замена
М. Абена
️️️️
Р. Литвинов
60'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Т. Бонгонда
55'
Желтая карточка
Р. Литвинов
46'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Хлусевич
46'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Д. Пруцев
ГОЛ! 2:1!
Э. Маухуб
Пас отдал
Х. Карраскаль
20'
Желтая карточка
Э. Маухуб
17'
10'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Барко
ГОЛ! 1:0!
Э. Даса
Пас отдал
Х. Карраскаль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-2-1-2-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
93
Лаксальт
2
Даса
23
Гагнидзе
15
Карраскаль
77
Макаров
49
Маухуб
91
Гладышев
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
68
Литвинов
6
Бабич
7
Мангаш
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
23
Гагнидзе
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
49
Маухуб
74
Фомин
74
Фомин
49
Маухуб
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
93
Лаксальт
70
Тюкавин
70
Тюкавин
93
Лаксальт
68
Литвинов
14
Абена
14
Абена
68
Литвинов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
10
Бонгонда
11
Николсон
11
Николсон
10
Бонгонда
Остались в запасе
Динамо
Спартак
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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