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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 16 октября 2021
Спартак
16.10.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
87'
Г. Джикия
90+1'
С. Жиго
19'
И. Ордец
60'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
90'
+2
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
А. Захарян
ГОЛ! 2:2!
С. Жиго
Пас отдал
А. Ломовицкий
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Джикия
Пас отдал
М. Кофрие
87'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Д. Ларссон
85'
82'
Замена
С. Игбун
️️️️
С. Шиманьски
Замена
М. Игнатов
️️️️
Р. Зобнин
69'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Айртон
69'
60'
ГОЛ! 0:2!
К. Тюкавин
Пас отдал
Д. Фомин
47'
Желтая карточка
С. Шиманьски
46'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
К. Н'Жи
44'
Желтая карточка
В. Грулев
44'
Желтая карточка
А. Захарян
Желтая карточка
С. Жиго
44'
Желтая карточка
Г. Джикия
44'
36'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
24'
Желтая карточка
К. Н'Жи
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Ордец
Пас отдал
С. Шиманьски
13'
Желтая карточка
Д. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-2-2-1-2
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
68
Литвинов
6
Айртон
5
Кофрие
47
Зобнин
11
Мозес
7
Бакаев
7
Соболев
17
Ларссон
4-1-1-3-1
1
Шунин
2
Варела
18
Ордец
4
Евгеньев
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
9
Н'Жи
23
Захарян
27
Грулев
17
Шиманьски
17
Ларссон
15
Рассказов
15
Рассказов
17
Ларссон
6
Айртон
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
6
Айртон
47
Зобнин
8
Игнатов
8
Игнатов
47
Зобнин
23
Захарян
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
23
Захарян
17
Шиманьски
44
Игбун
44
Игбун
17
Шиманьски
9
Н'Жи
70
Тюкавин
70
Тюкавин
9
Н'Жи
Остались в запасе
Спартак
Динамо
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Спартак - Динамо
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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