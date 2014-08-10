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РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 10 августа 2014
Динамо
10.08.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
3'
А. Кокорин
17'
А. Дзюба
51'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
Желтая карточка
Ф. Дуглас
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Ребров
75'
Замена
М. Уорис
️️️️
Ромуло
73'
Желтая карточка
К. Чельстрем
72'
Травма
Ромуло
70'
Замена
Ромуло
️️️️
Джано
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
С. Манолев
68'
67'
Замена
С. Таски
️️️️
С. Боккетти
66'
Травма
С. Боккетти
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Джуджак
63'
Замена
Ф. Дуглас
️️️️
А. Бюттнер
62'
Травма
А. Бюттнер
61'
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзюба
45'
+2
Желтая карточка
А. Дзюба
Желтая карточка
В. Ванкер
26'
26'
Желтая карточка
Т. Коста
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Т. Коста
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
21
Вильям Ванкер
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Джано
АП
8
Тино Коста
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-2-2-2
21
Березовский
28
Бюттнер
13
Гранат
4
Самба
11
Манолев
21
Ванкер
27
Денисов
10
Джуджак
11
Ионов
9
Кокорин
22
Кураньи
4-4-1-1
32
Ребров
34
Макеев
16
Боккетти
2
Инсаурральде
18
Паршивлюк
8
Коста
4
Чельстрем
88
Глушаков
23
Комбаров
7
Джано
22
Дзюба
10
Джуджак
18
Жирков
18
Жирков
10
Джуджак
28
Бюттнер
6
Дуглас
6
Дуглас
28
Бюттнер
11
Манолев
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
11
Манолев
16
Боккетти
35
Таски
35
Таски
16
Боккетти
7
Джано
27
Ромуло
27
Ромуло
7
Джано
Ромуло
20
Уорис
20
Уорис
Ромуло
Остались в запасе
Динамо
Спартак
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Динамо - Спартак
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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