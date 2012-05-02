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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 02 мая 2012
Спартак
02.05.2012, среда, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 42 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
47'
Ари
3'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
В. Гранат
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Дзюба
Замена
А. Кокорин
️️️️
Б. Джуджак
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Семшов
ГОЛ! 1:1!
Ари
Желтая карточка
А. Зотов
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
9
Кирилл Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ОП
21
Александр Зотов
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
20
Игорь Семшов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-1-3
32
Ребров
9
Комбаров
2
Пареха
80
Родри
34
Макеев
5
Кариока
21
Зотов
46
МакГиди
10
Эменике
39
Ари
22
Дзюба
4-2-3-1
1
Шунин
26
Уилкшир
44
Рыков
6
Фернандес
13
Гранат
20
Семшов
16
Нобоа
19
Самедов
8
Мисимович
10
Джуджак
22
Кураньи
22
Дзюба
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
22
Дзюба
20
Семшов
4
Юсупов
4
Юсупов
20
Семшов
10
Джуджак
9
Кокорин
9
Кокорин
10
Джуджак
Остались в запасе
Спартак
Динамо
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Спартак - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Николай Ерёмин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 18:15 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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