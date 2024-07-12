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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 12 июля 2024
Динамо
12.07.2024, пятница, 17:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Спартак
23'
М. Нгамале
73'
Н. Чернов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Спартак
ГОЛ!
Л. Гагнидзе
5:4
ГОЛ!
П. Мелешин
4:4
ГОЛ!
И. Лепский
4:3
ГОЛ!
Х. Медина
3:3
ГОЛ!
В. Окишор
3:2
ГОЛ!
Д. Зорин
2:2
ГОЛ!
Д. Макаров
2:1
ГОЛ!
Н. Умяров
1:1
ГОЛ!
В. Грулев
1:0
Пенальти не реализован!
А. Зиньковский
Замена
Е. Назаренко
️️️️
Бителло
90'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Фомин
86'
82'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Т. Бонгонда
82'
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Соболев
81'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
С. Бабич
Замена
С. Бессмертный
️️️️
А. Кутицкий
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Чернов
Замена
В. Грулев
️️️️
Я. Гладышев
68'
Замена
Д. Макаров
️️️️
М. Нгамале
68'
Замена
И. Лепский
️️️️
Р. Фернандес
57'
46'
Замена
Н. Умяров
️️️️
М. Игнатов
46'
Замена
Д. Зорин
️️️️
К. Мартинс
46'
Замена
Д. Денисов
️️️️
О. Рябчук
Замена
И. Лещук
️️️️
А. Лунев
46'
46'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Селихов
45'
+3
Желтая карточка
Д. Хлусевич
40'
Желтая карточка
Н. Чернов
ГОЛ! 1:0!
М. Нгамале
Пас отдал
К. Тюкавин
23'
Желтая карточка
М. Майсторович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
66
Максим Никифоров
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
20
Егор Сысоев
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Лунев
93
Лаксальт
5
Майсторович
6
Фернандес
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
23
Чернов
6
Бабич
5
Рябчук
35
Мартинс
47
Зобнин
10
Бонгонда
8
Игнатов
28
Медина
7
Соболев
99
Лунев
31
Лещук
31
Лещук
99
Лунев
6
Фернандес
18
Лепский
18
Лепский
6
Фернандес
50
Кутицкий
80
Бессмертный
80
Бессмертный
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
74
Фомин
10
Бителло
11
Назаренко
11
Назаренко
10
Бителло
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
57
Селихов
98
Максименко
98
Максименко
57
Селихов
6
Бабич
68
Литвинов
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
97
Денисов
97
Денисов
5
Рябчук
8
Игнатов
18
Умяров
18
Умяров
8
Игнатов
35
Мартинс
28
Зорин
28
Зорин
35
Мартинс
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
7
Соболев
11
Мелешин
11
Мелешин
7
Соболев
Остались в запасе
Динамо
Спартак
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
66
Максим Никифоров
ОП
1
Егор Кошкин
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
66
Максим Никифоров
ОП
1
Егор Кошкин
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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