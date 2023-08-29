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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 29 августа 2023
Спартак
29.08.2023, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
4 : 1
Завершен
Динамо
6'
А. Соболев
15'
С. Бабич
18'
А. Соболев
24'
А. Зиньковский
65'
М. Нгамале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Динамо
90'
+3
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
86'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Соболев
86'
Травма
Н. Чернов
84'
80'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Желтая карточка
О. Рябчук
76'
Замена
О. Рябчук
️️️️
Х. Медина
73'
Замена
А. Дуарте
️️️️
Д. Денисов
73'
Желтая карточка
Х. Медина
68'
65'
ГОЛ! 4:1!
М. Нгамале
62'
Замена
Л. Чавес
️️️️
Ф. Смолов
62'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Д. Лесовой
62'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Фомин
Замена
Н. Умяров
️️️️
Р. Литвинов
58'
Замена
К. Мартинс
️️️️
М. Игнатов
57'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Лесовой
27'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Я. Гладышев
27'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
А. Кутицкий
ГОЛ! 4:0!
А. Зиньковский
Пас отдал
Д. Пруцев
24'
ГОЛ! 3:0!
А. Соболев
Пас отдал
А. Зиньковский
18'
ГОЛ! 2:0!
С. Бабич
Пас отдал
Х. Медина
15'
14'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
Д. Денисов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Даниил Лесовой
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
3-2-1-3-1
98
Максименко
68
Литвинов
23
Чернов
6
Бабич
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
77
Зиньковский
8
Игнатов
28
Медина
7
Соболев
3-2-1-3-1
31
Лещук
18
Паршивлюк
6
Фернандес
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
27
Грулев
88
Лесовой
91
Гладышев
90
Смолов
28
Медина
5
Рябчук
5
Рябчук
28
Медина
97
Денисов
4
Дуарте
4
Дуарте
97
Денисов
8
Игнатов
35
Мартинс
35
Мартинс
8
Игнатов
68
Литвинов
18
Умяров
18
Умяров
68
Литвинов
7
Соболев
11
Мелешин
11
Мелешин
7
Соболев
74
Фомин
93
Лаксальт
93
Лаксальт
74
Фомин
50
Кутицкий
2
Маричаль
2
Маричаль
50
Кутицкий
90
Смолов
24
Чавес
24
Чавес
90
Смолов
88
Лесовой
15
Карраскаль
15
Карраскаль
88
Лесовой
91
Гладышев
13
Нгамале
13
Нгамале
91
Гладышев
Остались в запасе
Спартак
Динамо
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
77
Денис Макаров
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
76
Илья Купцов
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Макаров
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
76
Илья Купцов
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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