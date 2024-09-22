Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 22 сентября 2024
Спартак
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
7'
М. Угальде
23'
Э. Барко (П)
3'
К. Тюкавин
90+4'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Динамо
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
К. Тюкавин
Пас отдал
Ф. Бальбуэна
89'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Д. Фомин
84'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
84'
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
Р. Фернандес
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Х. Медина
83'
Травма
Х. Медина
81'
Желтая карточка
Х. Медина
80'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Т. Бонгонда
77'
74'
Вторая желтая
Э. Маухуб
72'
Желтая карточка
Р. Фернандес
71'
Желтая карточка
Э. Маухуб
69'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Х. Карраскаль
69'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
А. Гомес
Замена
К. Мартинс
️️️️
Р. Зобнин
65'
56'
Желтая карточка
Бителло
Желтая карточка
С. Бабич
52'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Хлусевич
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Барко
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Угальде
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
М. Нгамале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
6
Бабич
68
Литвинов
26
Хлусевич
18
Умяров
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
28
Медина
9
Угальде
4-1-1-3-1
99
Лунев
2
Даса
5
Майсторович
2
Маричаль
6
Фернандес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
10
Бонгонда
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Бонгонда
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
28
Медина
77
Зиньковский
77
Зиньковский
28
Медина
15
Карраскаль
50
Кутицкий
50
Кутицкий
15
Карраскаль
6
Фернандес
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
6
Фернандес
74
Фомин
77
Макаров
77
Макаров
74
Фомин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
Остались в запасе
Спартак
Динамо
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
16
Офсайды
3
2
Количество передач
420
335
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Спартак
Динамо
«Факел» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 30 ноября 2026
10:22
РПЛ: шансы «Факела» и «Спартака» на победу в матче 16-го тура
09:35
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Новая дерзкая атака Дивеева на «Спартак»
Вчера, 20:03
43
Ловчев объяснил успех Шварца с «Динамо» в первом круге РПЛ
Вчера, 17:48
«Факел» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 30 ноября 2026
10:22
РПЛ: шансы «Факела» и «Спартака» на победу в матче 16-го тура
09:35
Новая дерзкая атака Дивеева на «Спартак»
Вчера, 20:03
43
Генич ждет большего от летнего новичка «Спартака»: «Хотелось бы больше конкретики»
Вчера, 15:15
3
Спартаковец Пруцев честно ответил, собирается ли он поиграть в Европе
Вчера, 10:48
4
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Ловчев объяснил успех Шварца с «Динамо» в первом круге РПЛ
Вчера, 17:48
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 15:42
Лещук хочет пожить в США: «Чисто ради интереса посмотреть»
Вчера, 11:45
1
«Крылья Советов» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+