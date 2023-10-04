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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 04 октября 2023
Динамо
04.10.2023, среда, 16:45
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
3 : 0
Завершен
Спартак
42'
Бителло
45'
Д. Фомин
90+6'
И. Зазвонкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Спартак
ГОЛ! 3:0!
И. Зазвонкин
Пас отдал
В. Грулев
90'
+6
Замена
И. Зазвонкин
️️️️
А. Кутицкий
85'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Д. Лесовой
76'
Замена
В. Грулев
️️️️
Я. Гладышев
76'
Замена
Л. Чавес
️️️️
Д. Фомин
76'
72'
Замена
Д. Денисов
️️️️
П. Маслов
71'
Желтая карточка
Н. Чернов
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Д. Скопинцев
69'
56'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Н. Умяров
56'
Замена
К. Промес
️️️️
М. Игнатов
48'
Желтая карточка
Д. Пруцев
46'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
П. Мелешин
46'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
А. Зиньковский
ГОЛ! 2:0!
Д. Фомин
45'
ГОЛ! 1:0!
Бителло
Пас отдал
Ф. Смолов
42'
Желтая карточка
Н. Маричаль
31'
30'
Желтая карточка
П. Маслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Даниил Лесовой
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
84
Артем Быковский
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
80
Бессмертный
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
88
Лесовой
90
Смолов
91
Гладышев
4-1-1-3-1
98
Максименко
39
Маслов
23
Чернов
14
Джикия
5
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
28
Медина
8
Игнатов
77
Зиньковский
11
Мелешин
7
Скопинцев
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
24
Чавес
24
Чавес
74
Фомин
50
Кутицкий
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
50
Кутицкий
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
88
Лесовой
13
Нгамале
13
Нгамале
88
Лесовой
39
Маслов
97
Денисов
97
Денисов
39
Маслов
18
Умяров
35
Мартинс
35
Мартинс
18
Умяров
11
Мелешин
47
Зобнин
47
Зобнин
11
Мелешин
8
Игнатов
10
Промес
10
Промес
8
Игнатов
77
Зиньковский
10
Бонгонда
10
Бонгонда
77
Зиньковский
Остались в запасе
Динамо
Спартак
76
Илья Купцов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Динамо - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
ВТБ Арена
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