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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 25 августа 2018
Спартак
25.08.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
7'
К. Промес (П)
14'
Л. Мельгарехо
82'
В. Рыков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
Желтая карточка
Л. Адриано
90'
+3
87'
Замена
Г. Морозов
️️️️
К. Рауш
Замена
Л. Адриано
️️️️
З. Луиш
87'
86'
Травма
К. Рауш
82'
ГОЛ! 2:1!
В. Рыков
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самедов
74'
66'
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
Р. Зобнин
64'
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Глушаков
61'
49'
Желтая карточка
А. Теттех
Желтая карточка
Н. Рассказов
42'
36'
Желтая карточка
С. Соу
26'
Желтая карточка
В. Рыков
19'
Замена
С. Хольмен
️️️️
А. Козлов
18'
Травма
А. Козлов
ГОЛ! 2:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
А. Самедов
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Промес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
19
Александр Самедов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
11
Федор Черных
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
3-1-2-3-1
98
Максименко
10
Мельгарехо
14
Джикия
2
Жиго
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
15
Рассказов
19
Самедов
29
Зе Луиш
4-4-2
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
44
Рыков
34
Рауш
11
Черных
55
Теттех
27
Соу
22
Жоаозиньо
48
Луценко
8
Панченко
19
Самедов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
19
Самедов
88
Глушаков
71
Попов
71
Попов
88
Глушаков
29
Зе Луиш
4
Адриано
4
Адриано
29
Зе Луиш
34
Рауш
18
Морозов
18
Морозов
34
Рауш
34
Козлов
8
Хольмен
8
Хольмен
34
Козлов
8
Панченко
20
Марков
20
Марков
8
Панченко
Остались в запасе
Спартак
Динамо
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Спартак - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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