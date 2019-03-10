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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 10 марта 2019
Динамо
10.03.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
16'
Г. Джикия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
90'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
Р. Евгеньев
84'
83'
Желтая карточка
З. Луиш
83'
Замена
А. Ташаев
️️️️
С. Ханни
80'
Желтая карточка
Л. Адриано
77'
Желтая карточка
Г. Джикия
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Рауш
70'
69'
Желтая карточка
Айртон
Замена
Г. Морозов
️️️️
А. Козлов
65'
Травма
А. Козлов
61'
56'
Желтая карточка
А. Гулиев
52'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
М. Кардозу
️️️️
Ф. Черных
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джикия
Желтая карточка
С. Соу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
34
Константин Рауш
ЛАЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПАЗ
55
Абдул Теттех
ОП
11
Федор Черных
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
22
Жоаозиньо
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
3-3-2-2
1
Шунин
44
Шунич
8
Хольмен
4
Евгеньев
34
Рауш
55
Теттех
34
Козлов
11
Черных
27
Соу
48
Луценко
22
Жоаозиньо
3-4-1-2
57
Селихов
2
Кутепов
14
Джикия
6
Айртон
47
Зобнин
94
Ханни
99
Гулиев
10
Мельгарехо
15
Рассказов
29
Зе Луиш
77
Мелкадзе
11
Черных
20
Кардозу
20
Кардозу
11
Черных
34
Козлов
18
Морозов
18
Морозов
34
Козлов
34
Рауш
20
Марков
20
Марков
34
Рауш
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
94
Ханни
88
Ташаев
88
Ташаев
94
Ханни
77
Мелкадзе
4
Адриано
4
Адриано
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Динамо
Спартак
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Динамо - Спартак
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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