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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 18 июля 2017
Динамо
18.07.2017, вторник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
53'
К. Панченко
90+2'
А. Ташаев
29'
К. Промес
32'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
ГОЛ! 2:2!
А. Ташаев
Пас отдал
Вандерсон
90'
+2
89'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
З. Луиш
Замена
Вандерсон
️️️️
Ф. Бечирай
73'
72'
Желтая карточка
И. Попов
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Катрич
65'
65'
Замена
И. Попов
️️️️
Л. Адриано
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
Пас отдал
Ф. Бечирай
53'
Замена
С. Соу
️️️️
А. Сапета
46'
Желтая карточка
Ф. Бечирай
41'
32'
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
Пас отдал
К. Промес
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
Л. Мельгарехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
32
Терехов
44
Шунич
8
Хольмен
34
Козлов
41
Сапета
21
Зотов
77
Катрич
11
Ионов
9
Бечирай
8
Панченко
4-2-2-2
32
Ребров
38
Ещенко
2
Кутепов
16
Боккетти
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Мельгарехо
10
Промес
4
Адриано
29
Зе Луиш
41
Сапета
27
Соу
27
Соу
41
Сапета
77
Катрич
88
Ташаев
88
Ташаев
77
Катрич
9
Бечирай
14
Вандерсон
14
Вандерсон
9
Бечирай
29
Зе Луиш
94
Тимофеев
94
Тимофеев
29
Зе Луиш
4
Адриано
71
Попов
71
Попов
4
Адриано
Остались в запасе
Динамо
Спартак
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
99
Силванус Нимели
ЦФ
3
Константин Щербаков
ПЗ
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
99
Силванус Нимели
ЦФ
3
Константин Щербаков
ПЗ
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Динамо - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Резервный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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