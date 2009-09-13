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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 13 сентября 2009
Динамо
13.09.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
8'
А. Ропотан
73'
Н. Баженов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
Желтая карточка
А. Кержаков
Желтая карточка
М. Ковальчик
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
Ф. Смолов
️️️️
В. Гранат
ГОЛ! 1:1!
Н. Баженов
Пас отдал
Веллитон
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Кариока
Замена
Н. Баженов
️️️️
С. Ковальчук
Желтая карточка
М. Йиранек
Замена
А. Шунин
️️️️
В. Габулов
Травма
В. Габулов
Желтая карточка
Веллитон
Желтая карточка
Е. Филипенко
Желтая карточка
Й. Танасиевич
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Ропотан
Пас отдал
В. Гранат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
7
Джано
ЦП
12
Алекс
АП
39
Сергей Ковальчук
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
13
Гранат
66
Танасиевич
6
Фернандес
5
Ковальчик
25
Хохлов
23
Комбаров
19
Ропотан
26
Уилкшир
9
Комбаров
11
Кержаков
4-3-2-1
35
Джанаев
34
Макеев
25
Йиранек
24
Филипенко
30
Кудряшов
39
Ковальчук
7
Джано
5
Кариока
91
Яковлев
12
Алекс
11
Веллитон
30
Габулов
1
Шунин
1
Шунин
30
Габулов
13
Гранат
90
Смолов
90
Смолов
13
Гранат
5
Кариока
34
Сабитов
34
Сабитов
5
Кариока
39
Ковальчук
32
Баженов
32
Баженов
39
Ковальчук
Остались в запасе
Динамо
Спартак
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Динамо - Спартак
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
А.Аверьянов
В.Бобык (оба - Москва)
Делегат:
В.Башкиров (Московская область)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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