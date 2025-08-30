На «Сан-Сиро» в рамках 2-го тура Серии А «Интер» примет «Удинезе». Хозяева уверенно стартовали и идут на серии из побед, гости – в хорошем тонусе, но пока без максимума в лиге. Матч обещает быть результативным, с высокой активностью в атаке обеих сторон и акцентом на владение от «Интера».

«Интер»

Миланцы начали чемпионат с яркой победы над «Торино» 5:0. Команда забивает в 5 матчах Серии А подряд и не проигрывает в 5 последних турах. За 5 последних игр «Интер» отличился 11 раз и пропустил 5 мячей – средние показатели: 2,20 забитых и 1,00 пропущенного. Команда активно использует фланги, эффективно комбинирует у чужой штрафной и демонстрирует высокую реализацию моментов. Домашняя форма особенно сильна – на «Сан-Сиро» «Интер» традиционно доминирует по владению и ударам.

«Удинезе»

Гости начали сезон с ничьей 1:1 против «Вероны». Серия без побед в Серии А продолжается уже 4 матча, при этом «Удинезе» забивает в 9 играх подряд. За последние 5 матчей команда забила 7 и пропустила всего 2 мяча, средние цифры – 1,40 забитых и 0,40 пропущенных. Команда хорошо выстроена в обороне, редко дает бить из центра и плотно действует при контратаках. В то же время пока не хватает баланса в позиционном нападении и агрессии на чужой половине.

Факты о командах

«Интер»

Победа 5:0 над «Торино» в 1 туре

Не проигрывает 5 матчей в Серии А

11 забитых и 5 пропущенных за 5 матчей

В среднем: 2,20 забито и 1,00 пропущено за игру

«Удинезе»

Ничья 1:1 с «Вероной» в 1 туре

4 матча без побед в Серии А

7 забитых и 2 пропущенных за 5 матчей

В среднем: 1,40 забито и 0,40 пропущено за игру

Прогноз на матч «Интер» – «Удинезе»

«Интер» выглядит сильнее по всем линиям и набрал хороший темп уже на старте. «Удинезе» может навязать борьбу за счет оборонительной дисциплины, но в матче на «Сан-Сиро» трудно будет сдержать нападение миланцев. Прогноз – активная игра хозяев, голы от обеих сторон и очередная победа «Интера».

