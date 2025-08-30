Введите ваш ник на сайте
«Интер» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.65

30 августа 2025 9:12
Интер - Удинезе
31 авг. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют — Да
На «Сан-Сиро» в рамках 2-го тура Серии А «Интер» примет «Удинезе». Хозяева уверенно стартовали и идут на серии из побед, гости – в хорошем тонусе, но пока без максимума в лиге. Матч обещает быть результативным, с высокой активностью в атаке обеих сторон и акцентом на владение от «Интера».

«Интер»

Миланцы начали чемпионат с яркой победы над «Торино» 5:0. Команда забивает в 5 матчах Серии А подряд и не проигрывает в 5 последних турах. За 5 последних игр «Интер» отличился 11 раз и пропустил 5 мячей – средние показатели: 2,20 забитых и 1,00 пропущенного. Команда активно использует фланги, эффективно комбинирует у чужой штрафной и демонстрирует высокую реализацию моментов. Домашняя форма особенно сильна – на «Сан-Сиро» «Интер» традиционно доминирует по владению и ударам.

«Удинезе»

Гости начали сезон с ничьей 1:1 против «Вероны». Серия без побед в Серии А продолжается уже 4 матча, при этом «Удинезе» забивает в 9 играх подряд. За последние 5 матчей команда забила 7 и пропустила всего 2 мяча, средние цифры – 1,40 забитых и 0,40 пропущенных. Команда хорошо выстроена в обороне, редко дает бить из центра и плотно действует при контратаках. В то же время пока не хватает баланса в позиционном нападении и агрессии на чужой половине.

Факты о командах

«Интер»

  • Победа 5:0 над «Торино» в 1 туре
  • Не проигрывает 5 матчей в Серии А
  • 11 забитых и 5 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем: 2,20 забито и 1,00 пропущено за игру

«Удинезе»

  • Ничья 1:1 с «Вероной» в 1 туре
  • 4 матча без побед в Серии А
  • 7 забитых и 2 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем: 1,40 забито и 0,40 пропущено за игру

Личные встречи
66% (25)
13% (5)
21% (8)
71
Забитых мячей
39
1.87
В среднем за матч
1.03
5:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
2 : 1
30.03.2025
Удинезе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
2 : 0
19.12.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
2 : 3
28.09.2024
Интер
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 2
08.04.2024
Интер
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
4 : 0
09.12.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
3 : 1
18.02.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
3 : 1
18.09.2022
Интер
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 2
01.05.2022
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
31.10.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5 : 1
23.05.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0 : 0
23.01.2021
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0 : 2
02.02.2020
Интер
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 0
14.09.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
0 : 0
04.05.2019
Интер
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1 : 0
15.12.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
0 : 4
06.05.2018
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 3
16.12.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5 : 2
28.05.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
08.01.2017
Интер
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3 : 1
23.04.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0 : 4
12.12.2015
Интер
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 2
28.04.2015
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1 : 2
07.12.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 0
27.03.2014
Удинезе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Удинезе
1 : 0
09.01.2014
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 3
03.11.2013
Интер
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2 : 5
19.05.2013
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
3 : 0
06.01.2013
Интер
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 3
25.04.2012
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
0 : 1
03.12.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
3 : 1
23.01.2011
Интер
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
2 : 1
11.09.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 3
28.02.2010
Интер
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
2 : 1
03.10.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 1
05.04.2009
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
1 : 0
09.11.2008
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0 : 0
27.01.2008
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
1 : 1
26.08.2007
Удинезе
Показать все

Прогноз на матч «Интер» – «Удинезе»

«Интер» выглядит сильнее по всем линиям и набрал хороший темп уже на старте. «Удинезе» может навязать борьбу за счет оборонительной дисциплины, но в матче на «Сан-Сиро» трудно будет сдержать нападение миланцев. Прогноз – активная игра хозяев, голы от обеих сторон и очередная победа «Интера».

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Победа «Интера» – коэффициент 1.62

1.65
Обе забьют — Да
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Удинезе Интер
Рекомендуем
