Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 27 марта 2014
Интер
27.03.2014, четверг, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
90'
+4
Замена
Х. Йебда
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
Д. Милито
90'
86'
Замена
Майкосуэл
️️️️
Р. Перейра
Замена
Д. Милито
️️️️
Ю. Нагатомо
86'
82'
Замена
А. Лаццари
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Жонатан
72'
68'
Желтая карточка
С. Скуффет
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ф. Гуарин
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
13
Раноккия
6
Самуэль
10
Эрнанес
13
Гуарин
91
Камбьяссо
2
Жонатан
9
Икарди
8
Паласио
3-2-2-2-1
1
Скуффет
28
Арто
6
Домицци
5
Данило
30
Видмер
11
Силва
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Муриэль
2
Жонатан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
2
Жонатан
13
Гуарин
11
Альварес
11
Альварес
13
Гуарин
5
Нагатомо
22
Милито
22
Милито
5
Нагатомо
8
Фернандеш
10
Лаццари
10
Лаццари
8
Фернандеш
10
Муриэль
8
Йебда
8
Йебда
10
Муриэль
37
Перейра
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
37
Перейра
Остались в запасе
Интер
Удинезе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Интер - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Удинезе
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+