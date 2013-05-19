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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 19 мая 2013
Интер
19.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 5
Завершен
Удинезе
12'
Жуан
63'
Т. Рокки
1'
Д. Пинци
10'
М. Домицци
40'
А. Ди Натале
52'
Г. Силва
66'
Л. Муриэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
89'
Замена
Д. Мартин Родригес
️️️️
Д. Пинци
81'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Л. Муриэль
79'
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
М. Бенасси
️️️️
З. Кузманович
78'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Т. Рокки
69'
69'
Замена
Г. Анджелла
️️️️
М. Бенатиа
66'
ГОЛ! 2:5!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Пинци
ГОЛ! 2:4!
Т. Рокки
Пас отдал
Р. Паласио
63'
Желтая карточка
Жуан
59'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Р. Альварес
55'
52'
ГОЛ! 1:4!
Г. Силва
Пас отдал
Л. Муриэль
40'
ГОЛ! 1:3!
А. Ди Натале
Пас отдал
Г. Силва
Желтая карточка
А. Перейра
27'
ГОЛ! 1:2!
Жуан
Пас отдал
Ф. Гуарин
12'
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Домицци
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пинци
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Альваро Перейра
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ОП
8
Матео Ковачич
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
8
Душан Баста
ЛП
25
Аллан
ОП
37
Роберто Перейра
ОП
10
Луис Муриэль
АП
3
Джампьеро Пинци
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
62
Марко Феррара
ЦЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
4-2-3-1
1
Ханданович
2
Перейра
15
Жуан
28
Паза
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
8
Ковачич
11
Альварес
13
Гуарин
8
Кузманович
18
Рокки
4-2-2-1-1
23
Бркич
4
Бенатиа
6
Домицци
5
Данило
11
Силва
25
Аллан
37
Перейра
3
Пинци
8
Баста
10
Муриэль
10
Ди Натале
18
Рокки
18
Скелотто
18
Скелотто
18
Рокки
8
Кузманович
24
Бенасси
24
Бенасси
8
Кузманович
11
Альварес
8
Паласио
8
Паласио
11
Альварес
3
Пинци
15
Родригес
15
Родригес
3
Пинци
4
Бенатиа
33
Анджелла
33
Анджелла
4
Бенатиа
10
Муриэль
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
10
Муриэль
Остались в запасе
Интер
Удинезе
32
Франческо Форте
ЦФ
90
Патрик Олсен
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
62
Марко Феррара
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
93
Войцех Павловски
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
32
Франческо Форте
ЦФ
90
Патрик Олсен
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
62
Марко Феррара
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Интер - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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