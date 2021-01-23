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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 23 января 2021
Удинезе
23.01.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
83'
Желтая карточка
С. Сенси
Желтая карточка
М. Зеегелар
78'
Замена
Н. Молина
️️️️
Й. Стригер Ларсен
78'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
М. Зеегелар
78'
70'
Замена
С. Сенси
️️️️
А. Видаль
70'
Замена
И. Перишич
️️️️
Э. Янг
70'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
66'
Желтая карточка
А. Бастони
Замена
С. Де Майо
️️️️
К. Бонифази
63'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Ж. Деулофеу
62'
Желтая карточка
Самир
37'
Замена
Уолес
️️️️
Т. Арслан
33'
Желтая карточка
Т. Арслан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-1-2
1
Муссо
4
Зеегелар
33
Бонифази
33
Самир
50
Бекао
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
10
Деулофеу
15
Ласанья
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
2
Хакими
77
Брозович
15
Янг
23
Барелла
23
Видаль
10
Мартинес
9
Лукаку
17
Стригер Ларсен
2
Молина
2
Молина
17
Стригер Ларсен
33
Бонифази
87
Де Майо
87
Де Майо
33
Бонифази
4
Зеегелар
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
4
Зеегелар
30
Арслан
15
Уолес
15
Уолес
30
Арслан
10
Деулофеу
8
Мандрагора
8
Мандрагора
10
Деулофеу
15
Янг
5
Перишич
5
Перишич
15
Янг
23
Видаль
8
Сенси
8
Сенси
23
Видаль
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Удинезе
Интер
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Удинезе - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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