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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 14 сентября 2019
Интер
14.09.2019, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
44'
С. Сенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
81'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Уолес
81'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
К. Сема
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Политано
80'
Желтая карточка
А. Кандрева
78'
71'
Замена
А. Барак
️️️️
М. Яяло
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Р. Лукаку
65'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Сенси
Пас отдал
Д. Годин
44'
36'
Желтая карточка
Р. Бекао
35'
Красная карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
Н. Барелла
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Уолес
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
27
Асамоа
23
Барелла
8
Сенси
87
Кандрева
21
Политано
9
Лукаку
3-5-1-1
1
Муссо
3
Опоку
50
Бекао
87
Де Майо
18
Яяло
42
Фофана
7
Де Пауль
15
Уолес
12
Сема
17
Стригер Ларсен
15
Ласанья
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
21
Политано
4
Санчес
4
Санчес
21
Политано
9
Лукаку
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Лукаку
12
Сема
8
Мандрагора
8
Мандрагора
12
Сема
18
Яяло
72
Барак
72
Барак
18
Яяло
15
Уолес
23
Пуссетто
23
Пуссетто
15
Уолес
Остались в запасе
Интер
Удинезе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Интер - Удинезе
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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