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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 02 февраля 2020
Удинезе
02.02.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 2
Завершен
Интер
64'
Р. Лукаку
71'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
Желтая карточка
К. Ласанья
87'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Лукаку
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Н. Барелла
49'
Желтая карточка
А. Бастони
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
17'
11'
Желтая карточка
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
50
Бекао
87
Де Майо
17
Нуйтинк
12
Сема
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
77
Окака-Чука
15
Ласанья
4-3-1-2
93
Паделли
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
15
Янг
11
Мозес
15
Весино
23
Барелла
24
Эриксен
9
Лукаку
94
Эспозито
Остались в запасе
Удинезе
Интер
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Удинезе - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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