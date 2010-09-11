Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 11 сентября 2010
Интер
11.09.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
7'
Лусио
67'
С. Это'О
31'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Бенатиа
Замена
С. Мунтари
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
А. Ди Натале
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Пенальти не реализован!
С. Это'О
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Г. Анджелла
️️️️
Д. Паскуале
Замена
И. Кордоба
️️️️
К. Киву
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
Д. Пинци
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Х. Дзанетти
ГОЛ! 1:0!
Лусио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
3-3-1-3
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
31
Марига
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
10
Снейдер
22
Милито
14
Биабиани
9
Это'О
4-3-3
1
Ханданович
25
Сапата
6
Домицци
4
Бенатиа
26
Паскуале
3
Пинци
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
9
Флоро Флорес
26
Киву
2
Кордоба
2
Кордоба
26
Киву
22
Милито
4
Мунтари
4
Мунтари
22
Милито
14
Биабиани
21
Пандев
21
Пандев
14
Биабиани
4
Бенатиа
7
Куадрадо
7
Куадрадо
4
Бенатиа
26
Паскуале
33
Анджелла
33
Анджелла
26
Паскуале
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Интер
Удинезе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Эмануэле Беларди
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Интер - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Удинезе
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+