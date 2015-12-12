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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 12 декабря 2015
Удинезе
12.12.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 4
Завершен
Интер
23'
М. Икарди
31'
С. Йоветич
84'
М. Икарди
86'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
90'
Замена
Р. Манай
️️️️
М. Икарди
Желтая карточка
Маркиньо
89'
86'
ГОЛ! 0:4!
М. Брозович
Пас отдал
Ф. Гуарин
84'
ГОЛ! 0:3!
М. Икарди
82'
Замена
Жуан
️️️️
А. Льяич
Замена
Р. Агирре
️️️️
А. Ди Натале
80'
Замена
С. Перица
️️️️
М. Итурра
70'
Желтая карточка
М. Домицци
66'
61'
Замена
М. Брозович
️️️️
С. Йоветич
Замена
Маркиньо
️️️️
Б. Фернандеш
56'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
52'
31'
ГОЛ! 0:2!
С. Йоветич
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
21'
Желтая карточка
А. Льяич
15'
Желтая карточка
А. Теллес
8'
Желтая карточка
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Гильерме
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
13
Ваге
6
Домицци
4
Пирис
88
Эденилсон
10
Лоди
16
Итурра
8
Фернандеш
10
Ди Натале
77
Теро
4-1-1-2-2
1
Ханданович
33
Монтойя
13
Миранда
24
Мурильо
13
Теллес
30
Мело
13
Гуарин
22
Льяич
14
Перишич
9
Икарди
9
Йоветич
8
Фернандеш
77
Маркиньо
77
Маркиньо
8
Фернандеш
16
Итурра
18
Перица
18
Перица
16
Итурра
10
Ди Натале
17
Агирре
17
Агирре
10
Ди Натале
22
Льяич
15
Жуан
15
Жуан
22
Льяич
9
Йоветич
77
Брозович
77
Брозович
9
Йоветич
9
Икарди
7
Манай
7
Манай
9
Икарди
Остались в запасе
Удинезе
Интер
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Гильерме
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Гильерме
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Удинезе - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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