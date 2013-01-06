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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 06 января 2013
Удинезе
06.01.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 0
Завершен
Интер
63'
А. Ди Натале
75'
Л. Муриэль
79'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
Желтая карточка
Майкосуэл
90'
+1
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
87'
82'
Замена
М. Сильвестре
️️️️
А. Кассано
Замена
Майкосуэл
️️️️
Л. Муриэль
81'
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Лаццари
79'
78'
Замена
Т. Рокки
️️️️
Жонатан
ГОЛ! 2:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Баста
75'
74'
Замена
А. Дункан
️️️️
В. Гаргано
Травма
Л. Муриэль
67'
65'
Вторая желтая
Жуан
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Лаццари
63'
Желтая карточка
Аллан
48'
39'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
Данило
32'
24'
Желтая карточка
Р. Паласио
9'
Желтая карточка
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ПЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ПЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
4
Хавьер Дзанетти
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
3-4-1-2
23
Бркич
6
Домицци
5
Данило
28
Арто
26
Паскуале
10
Лаццари
25
Аллан
8
Баста
37
Перейра
10
Муриэль
10
Ди Натале
3-5-2
1
Ханданович
6
Самуэль
91
Камбьяссо
15
Жуан
2
Жонатан
4
Дзанетти
5
Гаргано
13
Гуарин
2
Перейра
8
Паласио
99
Кассано
10
Муриэль
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
10
Муриэль
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
99
Кассано
26
Сильвестре
26
Сильвестре
99
Кассано
5
Гаргано
32
Дункан
32
Дункан
5
Гаргано
2
Жонатан
18
Рокки
18
Рокки
2
Жонатан
Остались в запасе
Удинезе
Интер
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Удинезе - Интер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
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