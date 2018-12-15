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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 15 декабря 2018
Интер
15.12.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
76'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
90'
+2
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Х. тер Авест
85'
Замена
Д. Мачис
️️️️
С. Фофана
Замена
Р. Наингголан
️️️️
М. Политано
85'
Желтая карточка
Л. Мартинес
79'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
76'
71'
Желтая карточка
Х. Муссо
Замена
И. Перишич
️️️️
Б. Кейта
70'
Желтая карточка
М. Политано
58'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Б. Валеро
55'
Желтая карточка
К. Асамоа
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
24
Врсалько
77
Брозович
27
Асамоа
23
Мариу
6
Валеро
21
Политано
9
Икарди
17
Кейта
3-5-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
5
тер Авест
8
Мандрагора
42
Фофана
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
23
Пуссетто
77
Д'Алессандро
17
Кейта
5
Перишич
5
Перишич
17
Кейта
21
Политано
44
Наингголан
44
Наингголан
21
Политано
6
Валеро
10
Мартинес
10
Мартинес
6
Валеро
42
Фофана
11
Мачис
11
Мачис
42
Фофана
5
тер Авест
9
Визеу
9
Визеу
5
тер Авест
Остались в запасе
Интер
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Интер - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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