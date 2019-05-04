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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 04 мая 2019
Удинезе
04.05.2019, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
66'
Желтая карточка
М. Брозович
40'
Желтая карточка
Б. Валеро
15'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Желтая карточка
Сандро
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Удинезе
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-4-2-1
1
Муссо
4
Зеегелар
17
Нуйтинк
87
Де Майо
30
Сандро
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
77
Д'Алессандро
23
Пуссетто
15
Ласанья
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
44
Наингголан
6
Валеро
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
10
Мартинес
Остались в запасе
Удинезе
Интер
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Удинезе - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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