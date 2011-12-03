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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 03 декабря 2011
Интер
03.12.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
70'
М. Исла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
+1
Замена
Д. Экстранд
️️️️
А. Ди Натале
Вторая желтая
Д. Ферронетти
Пенальти не реализован!
Д. Паццини
Желтая карточка
Д. Ферронетти
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
Вторая желтая
Х. Дзанетти
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
Д. Станкович
️️️️
К. Киву
ГОЛ! 0:1!
М. Исла
Пас отдал
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
П. Армеро
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Г. Торже
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Фараони
Травма
К. Киву
Желтая карточка
Х. Дзанетти
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Р. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
11
Рикардо Альварес
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Габриэль Торже
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-2-3-2
20
Сезар
19
Фараони
6
Самуэль
13
Раноккия
26
Киву
4
Дзанетти
11
Альварес
8
Мотта
91
Камбьяссо
22
Милито
11
Паццини
4-4-1-1
1
Ханданович
4
Бенатиа
22
Исла
5
Данило
46
Ферронетти
8
Баста
27
Асамоа
3
Пинци
7
Армеро
8
Торже
10
Ди Натале
11
Альварес
5
Нагатомо
5
Нагатомо
11
Альварес
26
Киву
5
Станкович
5
Станкович
26
Киву
19
Фараони
9
Сарате
9
Сарате
19
Фараони
10
Ди Натале
5
Экстранд
5
Экстранд
10
Ди Натале
8
Торже
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
8
Торже
Остались в запасе
Интер
Удинезе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Интер - Удинезе
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:40 (прямая)
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