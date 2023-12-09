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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 09 декабря 2023
Интер
09.12.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
4 : 0
Завершен
Удинезе
37'
Х. Чалханоглу (П)
42'
Ф. Димарко
44'
М. Тюрам
84'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Удинезе
86'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Д. Земура
86'
Замена
О. Саррага
️️️️
М. Пайеро
ГОЛ! 4:0!
Л. Мартинес
84'
Замена
С. Сенси
️️️️
Г. Мхитарян
80'
75'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Лукка
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ф. Димарко
71'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
71'
62'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ф. Эбоселе
62'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Л. Самарджич
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
56'
Замена
К. Аугусто
️️️️
А. Бастони
56'
ГОЛ! 3:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Г. Мхитарян
44'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Димарко
Пас отдал
Х. Чалханоглу
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Чалханоглу
37'
13'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
13
Феррейра
27
Кабаселе
18
Перес
2
Эбоселе
15
Уолес
33
Земура
22
Пайеро
10
Самарджич
37
Перейра
20
Лукка
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
8
Сенси
8
Сенси
22
Мхитарян
32
Димарко
7
Куадрадо
7
Куадрадо
32
Димарко
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
2
Эбоселе
31
Кристенсен
31
Кристенсен
2
Эбоселе
33
Земура
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
33
Земура
10
Самарджич
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Самарджич
22
Пайеро
6
Саррага
6
Саррага
22
Пайеро
20
Лукка
10
Товен
10
Товен
20
Лукка
Остались в запасе
Интер
Удинезе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Интер - Удинезе
1
1
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
5
2
Количество передач
336
114
Сейвы
0
3
Точность передач %
94
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
3.44
0.31
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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