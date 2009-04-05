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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 05 апреля 2009
Удинезе
05.04.2009, воскресенье, 21:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Интер
77'
М. Исла (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
Замена
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
К. Ободо
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
С. Пепе
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Исла
Замена
Ф. Тольдо
️️️️
Ж. Сезар
Замена
Л. Фигу
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
Максвелл
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
(К)
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
АП
88
Гекхан Инлер
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЛФ
3
Симоне Пепе
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
11
Даниэль Брадашиа
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-3-1-2
22
Беларди
26
Паскуале
27
Фелипе
25
Сапата
22
Исла
27
Асамоа
10
Д'Агостино
88
Инлер
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
3
Пепе
4-1-2-1-2
20
Сезар
18
Сантон
2
Кордоба
26
Киву
17
Максвелл
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
4
Мунтари
5
Станкович
45
Балотелли
11
Ибрагимович
88
Инлер
10
Ободо
10
Ободо
88
Инлер
20
Сезар
0
Тольдо
0
Тольдо
20
Сезар
45
Балотелли
7
Фигу
7
Фигу
45
Балотелли
Остались в запасе
Удинезе
Интер
11
Даниэль Брадашиа
ЦФ
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Марко Матерацци
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
11
Даниэль Брадашиа
ЦФ
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Остались в запасе
0
Марко Матерацци
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Удинезе - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Удинезе Арена
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