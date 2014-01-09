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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 09 января 2014
Удинезе
09.01.2014, четверг, 23:59
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Интер
32'
Майкосуэл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Удинезе - Интер
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Майкосуэл
88'
84'
Желтая карточка
Р. Паласио
82'
Замена
Р. Ботта
️️️️
М. Ковачич
Замена
Р. Перейра
️️️️
Н. Лопес
75'
Желтая карточка
Д. Пинци
72'
Желтая карточка
Данило
65'
61'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Х. Дзанетти
Желтая карточка
Аллан
60'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
57'
55'
Желтая карточка
Х. Пабло Каррисо
46'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Г. Мудингай
ГОЛ! 1:0!
Майкосуэл
Пас отдал
Н. Лопес
32'
21'
Желтая карточка
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
(К)
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ПАЗ
11
Николас Лопес
ЛВ
3
Джампьеро Пинци
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПВ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
16
Габи Мудингай
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Жуан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-4-2-1
25
Келава
5
Данило
28
Арто
6
Домицци
11
Силва
30
Видмер
3
Пинци
25
Аллан
11
Лопес
7
Агьеманг-Баду
70
Майкосуэл
4-2-3-1
22
Каррисо
6
Самуэль
14
Кампаньяро
3
Андреолли
5
Нагатомо
4
Дзанетти
16
Мудингай
8
Кузманович
8
Ковачич
13
Гуарин
22
Милито
70
Майкосуэл
8
Фернандеш
8
Фернандеш
70
Майкосуэл
11
Лопес
37
Перейра
37
Перейра
11
Лопес
4
Дзанетти
11
Альварес
11
Альварес
4
Дзанетти
8
Ковачич
11
Ботта
11
Ботта
8
Ковачич
16
Мудингай
8
Паласио
8
Паласио
16
Мудингай
Остались в запасе
Удинезе
Интер
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Самир Ханданович
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Жуан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Жуан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Удинезе - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Удинезе Арена
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