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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 31 октября 2021
Интер
31.10.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
60'
Х. Корреа
68'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
89'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
86'
Замена
С. Сенси
️️️️
Н. Барелла
80'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Э. Джеко
80'
70'
Замена
И. Удогие
️️️️
Й. Стригер Ларсен
70'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Корреа
70'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
70'
ГОЛ! 2:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Д. Дюмфрис
68'
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
А. Бастони
60'
58'
Замена
Уолес
️️️️
М. Яяло
58'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
И. Саксесс
51'
Желтая карточка
Р. Перейра
38'
Желтая карточка
Бету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
13
Раноккия
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
32
Корреа
10
Джеко
3-2-2-1-2
16
Сильвестри
17
Нуйтинк
33
Самир
50
Бекао
17
Стригер Ларсен
20
Молина
18
Яяло
17
Макенго
37
Перейра
90
Саксесс
23
Бету
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
23
Барелла
8
Сенси
8
Сенси
23
Барелла
10
Джеко
10
Мартинес
10
Мартинес
10
Джеко
32
Корреа
4
Санчес
4
Санчес
32
Корреа
17
Стригер Ларсен
13
Удогие
13
Удогие
17
Стригер Ларсен
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
18
Яяло
15
Уолес
15
Уолес
18
Яяло
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
90
Саксесс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
90
Саксесс
Остались в запасе
Интер
Удинезе
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Интер - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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