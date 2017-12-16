Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 16 декабря 2017
Интер
16.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
16'
М. Икарди
14'
К. Ласанья
61'
Р. Де Пауль (П)
77'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
77'
ГОЛ! 1:3!
А. Барак
Пас отдал
Я. Янкто
75'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
М. Весино
73'
66'
Желтая карточка
С. Фофана
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Де Пауль
43'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
28'
Желтая карточка
А. Аднан
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Ласанья
Пас отдал
С. Видмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Эвандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Шкриньяр
13
Миранда
18
Сантон
77
Брозович
15
Весино
6
Валеро
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
4-4-1-1
1
Биццарри
30
Видмер
17
Нуйтинк
5
Данило
6
Аднан
7
Де Пауль
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
21
Янкто
72
Барак
15
Ласанья
Остались в запасе
Интер
Удинезе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Интер - Удинезе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Интер
Удинезе
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+