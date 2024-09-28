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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 28 сентября 2024
Удинезе
28.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Интер
35'
К. Кабаселе
83'
Л. Лукка
1'
Д. Фраттези
45+3'
Л. Мартинес
47'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Интер
86'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
85'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Фраттези
ГОЛ! 2:3!
Л. Лукка
Пас отдал
Бреннер
83'
75'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
75'
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Тюрам
Замена
Бреннер
️️️️
Ф. Товен
74'
Замена
А. Атта
️️️️
Й. Карлстрем
74'
65'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
З. Ловрич
59'
Замена
Л. Лукка
️️️️
К. Дэвис
59'
47'
ГОЛ! 1:3!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Тюрам
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Ф. Димарко
ГОЛ! 1:1!
К. Кабаселе
Пас отдал
Д. Земура
35'
Желтая карточка
Й. Карлстрем
26'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фраттези
Пас отдал
М. Дармиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Флориан Товен
(К)
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
15
Бийол
95
Туре
33
Земура
8
Карлстрем
3
Эхизибуе
4
Ловрич
6
Саррага
10
Товен
9
Дэвис
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
32
Димарко
16
Фраттези
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
8
Карлстрем
14
Атта
14
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
10
Товен
20
Бреннер
20
Бреннер
10
Товен
9
Дэвис
20
Лукка
20
Лукка
9
Дэвис
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
16
Фраттези
7
Зелински
7
Зелински
16
Фраттези
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
Остались в запасе
Удинезе
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Томас Паласиос
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Томас Паласиос
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Удинезе - Интер
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
6
Офсайды
0
3
Количество передач
382
600
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.94
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Удинезе Арена
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