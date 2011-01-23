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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 23 января 2011
Удинезе
23.01.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Интер
20'
К. Сапата
25'
А. Ди Натале
70'
М. Домицци
15'
Д. Станкович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
+5
Желтая карточка
Д. Станкович
+2
Замена
Д. Сантон
️️️️
К. Киву
+1
Травма
К. Киву
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
К. Киву
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Т. Мотта
ГОЛ! 3:1!
М. Домицци
Желтая карточка
И. Кордоба
Желтая карточка
Т. Мотта
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:1!
К. Сапата
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Станкович
Пас отдал
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
7
Пабло Армеро
ЛАЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
27
Квадво Асамоа
АП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
5
Деян Станкович
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
25
Сапата
6
Домицци
4
Бенатиа
22
Исла
7
Армеро
88
Инлер
3
Пинци
27
Асамоа
4
Санчес
10
Ди Натале
4-1-2-1-2
12
Кастеллацци
13
Майкон
2
Кордоба
2
Лусио
26
Киву
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
8
Мотта
5
Станкович
9
Это'О
21
Пандев
10
Ди Натале
19
Денис
19
Денис
10
Ди Натале
26
Киву
18
Сантон
18
Сантон
26
Киву
8
Мотта
14
Биабиани
14
Биабиани
8
Мотта
Остались в запасе
Удинезе
Интер
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Удинезе - Интер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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