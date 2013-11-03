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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 03 ноября 2013
Удинезе
03.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 3
Завершен
Интер
25'
Р. Паласио
29'
А. Раноккия
90+1'
Р. Альварес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Р. Альварес
Пас отдал
Р. Паласио
90'
Желтая карточка
Жуан
81'
Замена
М. Андреолли
️️️️
А. Раноккия
76'
Желтая карточка
А. Перейра
74'
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
Н. Лопес
️️️️
Л. Муриэль
70'
68'
Замена
А. Перейра
️️️️
Жонатан
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Р. Перейра
57'
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
57'
37'
Замена
Роланду
️️️️
В. Самуэль
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Раноккия
Пас отдал
Э. Камбьяссо
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
АП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Бркич
5
Данило
5
Налдо
6
Домицци
11
Силва
30
Видмер
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
10
Муриэль
37
Перейра
10
Ди Натале
4-4-1-1
1
Ханданович
15
Жуан
13
Раноккия
6
Самуэль
5
Нагатомо
2
Жонатан
91
Камбьяссо
13
Гуарин
8
Таидер
11
Альварес
8
Паласио
37
Перейра
8
Фернандеш
8
Фернандеш
37
Перейра
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
10
Муриэль
11
Лопес
11
Лопес
10
Муриэль
2
Жонатан
2
Перейра
2
Перейра
2
Жонатан
13
Раноккия
3
Андреолли
3
Андреолли
13
Раноккия
6
Самуэль
6
Роланду
6
Роланду
6
Самуэль
Остались в запасе
Удинезе
Интер
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
2
Уоллес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Удинезе - Интер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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