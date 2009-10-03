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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 03 октября 2009
Интер
03.10.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
22'
Д. Станкович
90+3'
У. Снейдер
27'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
ГОЛ! 2:1!
У. Снейдер
+3
Замена
Д. Паскуале
️️️️
С. Пепе
Замена
Д. Сантон
️️️️
Лусио
Желтая карточка
А. Кода
Желтая карточка
Б. Корради
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Суасо
️️️️
С. Мунтари
Замена
К. Сапата
️️️️
Д. Баста
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
К. Киву
+1
Желтая карточка
М. Домицци
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Г. Инлер
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Милито
ГОЛ! 1:0!
Д. Станкович
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
У. Снейдер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Мунтари
10
Снейдер
22
Милито
9
Это'О
4-3-3
1
Ханданович
8
Баста
6
Домицци
35
Кода
3
Лукович
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
4
Санчес
2
Лусио
18
Сантон
18
Сантон
2
Лусио
22
Милито
45
Балотелли
45
Балотелли
22
Милито
4
Мунтари
9
Суасо
9
Суасо
4
Мунтари
3
Пепе
26
Паскуале
26
Паскуале
3
Пепе
8
Баста
25
Сапата
25
Сапата
8
Баста
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Интер
Удинезе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Интер - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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